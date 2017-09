Võrumaal lisati elektrivõrku uus koostootmisjaam

Uue koostootmisjaama elektriline võimsus on 10 megavatti. Liitumisprotsess kestis täpselt aasta, teatas Elering.

«Tegemist on esimese liitumisega, mis on algusest lõpuni menetletud Eleringi liitumiste kliendiportaali kaudu. Võrguga liitumine algusest kuni võrgueeskirja nõuetele vastavaks tunnistamiseni võttis aega 12 kuud,» selgitas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. «See on ajaliselt tulemus, mille poole tahame kõigi liitumiste menetlemisega püüelda,» lisas Veskimägi.

«Tahame liitumisprotsessi lühendada standardseadmete reservi kasutamisega ligi kaks korda, seades eesmärgiks keskmise liitumise pikkuse toomise 18 kuuni. Selle eesmärgi saavutamist peaks toetama ka tulevikus tootmisseadmete nõuetekohasuse hindamise võimalus sertifitseerimise põhiselt,» tõi Veskimägi mõned näited rakendatavatest muudatustest. «Samuti teeme ettepaneku taastuvenergia toetuse maksmise lahti sidumiseks võrgueeskirja nõuetekohasuse hindamisest.»

Eleringil on praegu töös kümmekond elektrijaama liitumist. Eleringi võrguga on võimalik elektrijaamu liita pingeastmetel 110 ja 330 kilovolti.