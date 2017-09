Eesti Energia Jordaania projekt võitis Aasias innovatsiooniauhinna

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul on Jordaania elektrijaama projektile osaks saanud auhind suur tunnustus ka Eesti inseneride tööle. «Jordaania projektile osaks saanud innovatsiooniauhind on tunnustuseks enam kui saja aasta jooksul Eestis kogutud erialasele kompetentsile. Eesti Energia kõrgetasemeline oskusteave on maailmas teada ja tuntud.»

Asian Power Awards 2017. Allikas: Eesti Energia

Jordaania põlevkivielektrijaama ja -karjääri rajamise investeering 2,1 miljardit USA dollarit on Jordaanias läbi aegade suurim välisinvesteering ja läbi aegade suurim ühekordne investeering põlevkivienergeetikasse. Kohalikul kütusel põhinev elektrijaam tõstab oluliselt Jordaania energiajulgeolekut, mis täna sõltub 95 protsend ulatuses imporditavast energiast.

554 MW brutovõimsusega põlevkivielektrijaam hakkab paiknema Kesk-Jordaanias, Attarat Um Ghudranis. Põlevkivielektrijaamaga kaasneb ca 10 m/t aastavõimsusega põlevkivikarjäär ja infrastruktuur. Põlevkivielektrijaama ja karjääri omanikeks on võrdselt 45 protsendiga Malaisia ettevõte YTL Power International Berhad ja Hiina ettevõte Yudean Group ning Eesti Energia kümne protsendiga.

Elektrijaama ehitab Hiina suurettevõte Guangdong Power Corporation. Projekti elluviimist rahastavad ligi 1,6 miljardi USA dollari suuruse laenulepingu ulatuses maailma suurimad pangad Hiinast. Elektrijaam valmib ja alustab tööd aastal 2020.

Piirkonna kõige prestiižemaks peetav energeetikaauhindade üritus Asian Power Awards toimus 13. korda ja selle eesmärk on tunnustada Aasia energeetikasektori silmapaistvamaid algatusi. Jordaania projekt esitati konkursile omas kategoorias seoses Malaisia ettevõte YTL Power International Berhad osalusega.