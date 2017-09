Otse: Roheviku foorumil arutletakse teadusparkide rolli üle majandusmudelite juurutamisel

21. septembril Eesti Maaülikoolis toimuval rohemajanduse foorumil Rohevik vaadatakse tulevikku ja arutletakse uute majandusmudelite üle, mis aitaksid luua atraktiivset piirkondlikku ettevõtlus- ja elukeskkonda. Seekordne foorum tähistab ühtlasi Roheviku hea koostööpartneri, Tartu Teaduspargi 25. juubelit ning sestap on keskmes ka küsimus, milline on klastrite ja teadusparkide roll uute majandusmudelite juurutamisel.

Konverentsi esimeses, Sten Tamkivi modereeritud blokis saab lähemalt tutvuda mitmete põnevate idufirmadega: E-Agronom, Sprayprinter, Powerup Fuel Cells ning tänaseks ehk tuntuim Click&Grow. Arutletakse ka selle üle, kas ja kui hea on ehitada oma idufirmat just Tartus.

Tartu Teaduspark on tegutsenud tänaseks juba veerandsada aastat. Milline on aga teadusparkide ja klastrite roll innovatsiooni sütitamisel oma regioonis? Fookuses on nii Eesti kogemus Tartu Teaduspargi ja SmartCity klastri näol kui ka Põhjamaade oma. «Põhjamaades investeeritakse tublisti uute majandusmudelite üles ehitamiseks,» selgitab Roheviku korraldaja, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse rohemajanduse nõunik Madis Tilga põhjust, miks seekord Roheviku puhul on pilgud ka põhjanaabrite poole pööratud. «Seniste tootmis- ja tarbimistavadega paremat maailma ei loo."

Seppo Ahola Kemi tehnoloogiapargist räägib Rohevikule südamelähedasel teemal, ringmajanduse arengut soosivatest koostöömudelitest. Turu Teaduspargi esindaja Markku Määttänen vaeb aga tsentraliseeritud regionaalarengu juhtimise plusse ja miinuseid.

Oma vaate konkurentsivõimelistele majandus- ja koostöömudelitele annavad ka tööstuse valdkonda kuuluvad suurettevõtjad: Enics, Metec, E-piim ja Est-For on vaid mõned neist, kelle juhid kuulajatega oma nägemust koostööst ja sellega seotud väljakutsetest jagavad.

Roheviku otseülekannet saab jälgida ka veebilehelt: http://video.emu.ee/

Konverentsi kava leiab siit.

Rohevik on alates 2011. aastast toimuv rohemajanduse foorum, mille kutsus ellu Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindus ja mis saab teoks tänu headele partneritele: Tartu linn, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tartu Teaduspark ja Eesti Maaülikool.