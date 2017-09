OECD kritiseerib Eesti valitsuse uut maksu

Planeeritav tulumaksualandus 14 protsendile jaotavatest dividendidest, kui ettevõte on maksnud dividende vähemalt kolm aastat järjest, ei too ühtegi positiivset mõju kodumaiste ettevõtete investeeringute suurendamiseks, sest reinvesteeritud kasumid on nagunii maksuvabad, seisab OECD Eesti majanduse ülevaates.

Lisaks loob uus muudatus maksusüsteemi uut keerukust ning karistab alustavaid ettevõtteid, märgitakse raportis.

Maksumuudatuse mõjuna suureneb Eesti maksutulu OECD hinnangul lühiajaliselt, sest see motiveerib ettevõtteid oma kasumit jagama, kuid vähendab tulusid pikemas perspektiivis.

OECD koostab iga oma liikmesriigi kohta kaheaastase intervalliga põhjalikke majandusanalüüse. Raport sisaldab hinnanguid majanduse väljavaadete kohta ning annab liikmesriigile majanduspoliitilisi soovitusi. OECD on 1961. aastal asutatud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on edendada poliitikaid, mis parandavad inimeste majanduslikku ja sotsiaalset heaolu. Organisatsioonil on 35 liiget, Eesti on OECD liige alates 2010. aastast.