Inimõiguste kohus otsustas: tööandja ei tohi töötaja e-kirjades sorida

Rumeeniast pärit insener, kes oli kodumaal juba kõigis kohtuastmetes kaotanud, pöördus Euroopa Inimõiguste Kohtusse lootusega, et õigus jääb temale ja otsustatakse, et tööandja on rikkunud tema «eraelu» ja «sõnumite saladuse» õigusi ning tema vallandamine 2007. aastal oli ebaseaduslik, vahendab Juris et de Jure.

Nimelt kasutas ta erasuhtluseks e-posti, mis oli talle antud üksnes tööalaseks kasutamiseks. Selle eest oli samas firmas varem üks töötaja vallandatud ning sama tehti temaga, kuna tegemist oli äriühingu sisekorra eeskirjade rikkumisega. Tööandja oli jälginud töötaja sõnumeid, mis olid isiklikud ja intiimse sisuga. Kirjavahetuse väljatrükk osutus 45-leheküljeliseks.

Kohtukoda leidis oma 12.01.2016 otsuses, et EIÕK artiklit 8 ei ole rikutud ning tööandja oli õigesti käitunud. Kaebaja otsusega ei nõustunud ning seejärel võeti kaebaja taotlusel asi Suurkoja menetlusse, mille otsus saabus selle aasta septembris.

Ühelt poolt oli kaalul töötaja õigus eraelu austamisele ning teiselt poolt tööandja õigus võtta tarvitusele meetmeid tagamaks äriühingu sujuv toimimine. Suurkoda otsustas (häältega 11:6), et tööandja on siiski rikkunud EIÕK artiklit 8, kuna töötaja suhtlus töökohal kuulus «eraelu» ja «sõnumite saladuse» mõistete alla.

Töötajal võib olla siiski mõistlik ootus privaatsusele olukorras, kus tööandja on internetikasutust piiranud, kuna tööandja juhised ei saa vähendada isiklikku sotsiaalelu töökohal nullini. Õigus eraelu ja sõnumite saladuse austamisele eksisteerisid edasi, ehkki sellised õigused võivad olla vajalikus määras piiratud.

Eelneva kohtuotsuse muutis aga asjaolu, et töötajat ei olnud eelnevalt teavitatud tööandja poolse jälgimise ulatusest ja laadist ega võimalusest, et tööandjal võis olla juurdepääs sõnumite saladusele. Kohus märkis, et eelneva teavitusena käsitlemiseks pidi tööandja hoiatus olema antud enne, kui jälgimist alustati

Samas ei ole lahend pretsedenti loov, kuna kontrolli eesmärgil on tööandjal õigus meilisuhtlust jälgida, kuid sellest peab töötajat alati enne teavitama. Näiteks töölepingu seadus ei keela lugeda töötajate e-posti, kuid käsib tööandjal austada töötaja privaatsust. Seetõttu on keelatud töötaja salaja ja asjakohatu jälgimine. Oma eraelu peab igaüks ise kaitsma ning soovitav on hoida tööalane ja eraeluline kirjavahetus lahus.