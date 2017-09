Swedbank hakkab pangaesindustes Smart-ID-d vormistama

«Smart-ID on kasutusele võtnud juba üle 84 000 inimese Eestis, kes ei kujuta oma igapäevast elu ilma selleta enam ette. Ometi on veel väga palju neid, kes kasutavad e-keskkondades endiselt paroolikaarti, mille kasutamist Euroopa Liidu seadusandlus peagi piirama hakkab. Selle taga on tihti hirm, et ei osata Smart-ID-d registreerida ja hiljem kasutada,» kommenteerisSwedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.

Smart-ID konto registreerimiseks pangaesinduses peab inimene omama Eesti Vabariigi isikukoodi, olema Swedbanki klient ning omama nutiseadet, mis töötab Androidi (4.1 või uuem) või iOSi (iOS 8 või uuem) operatsioonisüsteemil. Aja kokkuhoidmiseks tasub enne pangaesindusse tulekut oma nutiseadmesse Smart-ID rakendus juba Google Playst või App Store'ist alla laadida. Vajadusel saab seda teha ka koos pangatöötajaga.

«Smart-ID kontot saab meie juures registreerida ka alaealine ehk noorem kui 18-aastane klient, selleks peab ta pangaesindusse tulema koos oma seadusliku esindajaga,» lisas Raagmets.

Smart-ID kasutajate hulk on stabiilselt suurenenud iga päev ning tänaseks on Baltikumis ületatud 300 000 unikaalse Smart-ID kasutaja verstapost. Kui Eestis on Smart-ID kasutajaid 84 140, siis Lätis on uue autentimisvahendi võtnud kasutusele juba 228 500 ning Leedus 135 100 inimest. Ühes päevas kasutab Smart-ID-d keskmiselt 100 000 inimest.

Kui vajadust selleks pole, siis ei pea mõistagi Smart-ID registreerimiseks kusagile kohale minema. Rakenduse saab nutiseadmesse alla laadida Google Playst või Apple App Store’ist ning kodust lahkumata kasutamiseks aktiveerida Mobiil-ID või ID-kaardi abil.

Smart-ID on välja töötanud SK ID Solutions AS, kes on ühtlasi ka ID-kaardi ja mobiil-ID looja. See on kooskõlas Euroopa Komisjoni määrustega ja arvestab Euroopa Keskpanga nõudeid tugevale autentimisvahendile.