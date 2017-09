Lõputu õudus sai läbi: Soome kohus kuulutas välja Seppälä pankroti

Tänasest jõustunud pankrotiavalduse esitas siiski ettevõte ise eile, vahendab Helsingin Sanomat. Juba augustis andis ettevõte teada võimalikust pankrotist kohalikule maksuametlile, kellele nad samuti on korraliku summa võlgu.

Siiski väitis Eveliina Melentjeff veel augustis, et ettevõtet annab päästa. «Mõni võib ju öelda, et see blond siin on rumal ja ei tea, millal lõpetada, aga ei, ma siiski usun, et seda ettevõtet annab päästa,» rääkis naine toona intervjuus Helsingin Sanomatile.

Eveliina Melentjeff ostis koos abikaasa Timo Melentjeffiga 1930. aastal asutatud Seppäla kaks aastat tagasi Stockmannilt, kelle omandusse oli ettevõte jõudnud 1988. aastal. Kuigi Stockmann omandas omal ajal kasumliku ettevõtte, oli juba 2015. aastaks ettevõtte majandusraskustes.

Ettevõttel on kokku 56 kauplust, mis asuvad Eestis ja Soomes. Ettevõttes töötab 270 inimest.