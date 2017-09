Retseptiravimite ebaseaduslik müük on kolinud turult internetti

Kui varem sai Eestis müügiluba mitteomavaid või retseptiravimeid sageli mõnest turuputkast või tänaval käest kätte soetada, siis nüüd on paljud müüjad kolinud oma ebaseadusliku tegevuse internetti, kus ostjaskonda leida on lihtsam, samuti on niimoodi kergem oma isikut peita. Inimesed aga sooritavad oste sinisilmselt müüjaid usaldades, seades sedasi oma tervise mõtlematult ohtu.

Facebookis tegutsev kommuun «Ostan ja müün» , mis ise nimetab end Eesti suurimaks ostu- ja müügigrupiks, tegutseb küll administraatorite vahendusel, kes vaatavad iga müügikuulutuse üle, enne kui see lugejatele nähtavaks saab, ent ometi ilmub sinna aeg-ajalt ka ravimite müügikuulutusi, mille taga on tundmatud eraisikud.

«Enamik reageeris Viagra müügikuulutusele, nagu oleks külapoodi jäätist toodud.»

Loe täpsemalt ERR Uudistest.