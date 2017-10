Laoseadmed ja tõstukid liiguvad üle tänapäevasele ohutule akutehnoloogiale

Linde Material Handling on laiendanud oluliselt oma liitiumioon toodete portfelli. Asi on nii: millal iganes te näete Lindet sildil, leiate te Linde ka seest! Erinevalt teistest tootjatest kinnitab Linde CE-märgise kõikidele oma tõstukitele, seejuures ka akudele. See tagab hoolduse ja garantii tervele masinale.

Siin on väike, kuid peen erinevus: oma liitiumioonseadmetel ei vaheta Linde Material Handling üksnes akut välja, pigem on ettevõte töötanud koos tunnustatud partneritega iga mudeli jaoks välja täislahenduse. Müügidirektor Christophe Lautray: „Aku ja tõstuk on täiuslik paar ning need peavad läbima ulatuslikud katsetused ning uuringud, enne kui need turule lastakse. See loob usalduse ja eristab meie lahendust teiste tarnijate omadest.“

Linde seadmed säilitavad kõrge väljundi, tagades samas maksimaalse ohutuse: kui akuga peaks probleeme esinema, lülitub tõstuk automaatselt välja, mis minimeerib õnnetusteohu. Samuti ei ole mingit ohtu, et Linde liitiumioonseadme sees olev aku üle laadiks ringleva energia tõttu. Linde laotõstukite tootehalduse juht Tobias Zierhut: Konkreetsemalt tähendab see seda: Linde Material Handling annab garantii ja võtab vastutuse mitte üksnes tõstuki, vaid ka aku ja aku haldamise eest.

Erinevalt tavapärastest pliihappeakudest annab liitiumioontehnoloogia hulga eeliseid: uutel liitiumioontüüpi akudel on märkimisväärselt pikem tööiga ja need annavad kõrgema väljundi; neid saab uuesti laadida sagedamini kui tavapäraseid pliihappeakusid ning võimaldavad isegi vahepealset laadimist. Kõikidel Linde tõstukite kuvaritel on aku tööaja ikoon.

See keskkonnasõbralik tehnoloogia lõpetab ka vaidlused eeldatavalt kõrgete hindade üle: klientide jaoks paneb märkimisväärne tegevuskulude kokkuhoid ostu end kiiresti ära tasuma. Linde elektri- ja elektroonikaseadmete arenduse osakonna juht dr Stefan Wenzel: „Meie tüüpilise kliendi kasutusel põhinevad mudelarvestused näitavad eelkõige seda, et liitium­ioonajami tehnoloogia on meie klientide jaoks mitme vahetusega töös üldiselt kõige kulutõhusam lahendus.“