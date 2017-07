Rakvere lihakombinaadi juhtide sisejuurdlus pole poole aastaga lahenduseni jõudnud

«Praegu on selline olukord, nagu oli ka kevadel, et uurimine tegelikult veel käib ja pole lõppenud. Lõplikku tulemust pole veel teada,» ütles HKScan kommunikatsioonijuht Kerstin Aps BNS-ile.

«Ei tea midagi asjast, et ei ole asjad meil veel lõpetatud, räägime-suhtleme, aga juulis kõik puhkavad,» ütles endine HKScan Baltikumi juht Teet Soorm BNS-ile.

Juunis lõppes ka juhtivtöötajatele määratud konkurentsikeeld. «Konkurentsikeeld sai 20. juuni läbi ja praegu on ilus suveaeg, lihtsalt vaatan siin ja seal ringi ning tunnen elust rõõmu,» ütles Soorm, kelle sõnul pole ta tuleviku osas veel otsuseid teinud. «Ma väga ei torma, et 22 aastat sai töötatud üsna kõvasti ja see ettevõte sai ehitatud selliseks nagu ta on.»

Soome lihatööstuskontsern HKScan tuvastas möödunud aastal algatatud sisejuurdluses, et ettevõtte Baltikumi juhtkonna liikmed eesotsas ettevõtte juhi Teet Soormiga on süstemaatiliselt toime pannud tõsiseid rikkumisi, kontsern lõpetas juhtkonna endiste liikmetega töösuhted. Kontserni turundusjuht Anne Mere määrati vastutama HKScan Baltikumi tegevuste eest.

Soorm teatas detsembris, et HKScani Baltikumi juhtkond pole HKScani ärihuve kahjustanud ega ühtegi rikkumist toime pannud, vaid on tegutsenud emakontserni majanduslikke huve silmas pidades, kasutoovalt, läbipaistvalt ning omanike eelneval heakskiidul.