Tallinna Kaubamaja hakkab lätlastele Škodasid müüma

«Škoda automargi esindamine Lätis on Tallinna Kaubamaja Grupi jaoks kahtlemata oluline verstapost. Näeme autokaubanduses suurt potentsiaali ning oleme aastate jooksul sellesse valdkonda palju panustanud,» põhjendas seda sammu Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp.

Tema sõnul on autokaubandus Eesti börsiettevõtte strateegiliseks tegevusvaldkonnaks olnud juba viimased kümme aastat ja jääb seda kindlasti ka edaspidi. Juba täna tegeleb Tallinna Kaubamaja Grupp nii KIAde maaletoomise kui edasimüümisega Baltikumis kahes müügisalongis Tallinnas ja ühes müügisalongis Riias ning ühes Vilniuses.

Lisaks KIAdele on Tallinna Kaubamaja seni müünud juba ka Opeli ja Cadillaci autosid Eestis ning Peugeot'd Lätis. Grupi automüügi 2016. aasta käive oli 82,6 miljonit eurot.

Tallinna Kaubamaja Grupi kuuluvad Kaubamaja AS, Selver AS, Selver Latvia SIA, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, KIA Auto UAB, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA ,TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King ning Rävala Parkla AS.

Tallinna Kaubamaja Grupi 2016. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 598,4 miljonit eurot. Ettevõtte aktsiad on alates 1996. aastast noteeritud Tallinna Börsil.

2016. aastal töötas grupi ettevõtetes keskmiselt 4079 inimest.