Maksuameti süsteemi eripära tekitas Nordicale enneolematu maksuvõla

Äriregistri teabesüsteem ja ka maksu- ja tolliameti maksuvõlglaste otsing kuvasid täna hommikul, et rahvuslikul lennufirmal Nordic Aviation Groupil on alates eilsest ehk 20. juulist üleval käibemaksuvõlg summas 2 446 187,33 eurot. Lisaks on mõlemas süsteemis kirjas, et tänase seisuga on maksusummadelt juba arvestatud ka intress summas 1 467,71 eurot.

Maksuamet kuvas täna hommikul Nordicat maksuvõlglaste nimekirjas. Allikas: kuvatõmmis e-maksuametist

Nordica äriarendusjuhi Sven Kukemelgi sõnul ei saa see kindlasti tõsi olla, kuna ettevõte on täna majanduslikult heas seisus. «Rääkisin just meie pearaamatupidajaga ning ta kinnitas, et meil pole maksuvõlgnevusi,» kinnitas ta.

Küll aga soovitas Kukemelk küsida täpsemaid selgitusi maksuametilt, kuna neil olla tehniline viga seoses käibemaksu tagasiküsimisega. «Seotud meie teise täiendava lennuki ostuga LHV käest,» selgitas Kukemelk.

Kuigi ta toonitas, et ettevõttel pole kunagi varem olnud ühtegi võlgnevust maksuameti ees, märkis Nordica äriarendusjuht, et neil on ka varasemalt olnud kaks juhtumit, kus nad on esitanud maksuametile kaebuse seetõttu, et amet on neid pannud maksuvõlglasena üles olukorras, kus neil on maksusumma juba ära makstud.

100 000 aruande läbitöötamine võtab kaks päeva

Maksu- ja tolliameti kontrollosakonna juhataja asetäitja Eilike Pruuli sõnul Nordical tegelikult seda maksuvõlga siiski ei ole ja tegemist ongi kahetsusväärse olukorraga, mis on tingitud käibemaksudeklaratsioonide menetlusprotsessist.



«Eile oli deklaratsioonide esitamise tähtaeg. Kõik on deklaratsioonid kenasti ära esitanud. Aga kuna meil on pea 100 000 käibemaksukohustuslast, siis neid deklaratsioone me töötleme, kontrollime ja teeme kõiki vajalikke toiminguid esimese kahe päeva jooksul,» kirjeldas Pruul.

Nordic Aviation Groupi deklaratsioonini jõuab maksu- ja tolliamet aga sel korral alles esmaspäeval. «Siis kaob tal ära ka see võlg, sellepärast, et see raha on meil reaalselt olemas. Lihtsalt tehniliselt ei ole me jõudnud seda raha kanda Nordica ettemaksukontole,» sõnas maksu- ja tolliameti esindaja.

Iseenesest on tegemist olukorraga, kus kahe ettevõtte vahelise tehingu puhul tekib ühel ettevõttel kohustus käibemaksu maksta, teisel aga õigus seda tagasi saada. «Paljud ettevõtted Eestis kasutavad seda võimalust, et nad lepivad niimoodi kokku, et nad teevad selle käibemaksu osas tasaarvelduse meie süsteemis,» ütles Pruuli.

Seni pole kellegi jaoks probleeme olnud

Kuna aga maksu- ja tolliametil võtab see aega kaks päeva, siis jääbki mitmel ettevõttel seetõttu süsteemi üles ebaõige võlakuva. «Kuna enamasti keegi selle vastu huvi ei tunne, siis ei ole ka selle kohta kunagi küsimust selle kohta tekkinud,» tõdes maksu- ja tolliameti esindaja.

Pruuli sõnul on kogu süsteem küll automaatne, st keegi käsitsi deklaratsioone kinnitama ja läbi vaatama ei pea, kuid kuna andmemass on niivõrd suur, siis sellest on tingitud ka see kuni kahepäevane viibimine. «Kuna maht on suur, siis nad ongi jagatud ära kahe päeva peale.»

Kui tavaolukorras saaks maksu- ja tolliamet Nordic Aviation Groupi puudutava liigutuse ära teha juba homme hommikul, siis sel korral tuleb ka nädalavahetus vahele, mistõttu kaob tänakuvatav maksuvõlg rahvuslikul lennufirmal ära alles esmaspäeval. «Selles suhtes paanikaks ei ole põhjust, neil on tegelikult kõik hästi,» kinnitas Pruuli.

Küll aga tunnistas ta, et neil on tõesti Nordic Aviation Groupiga sarnane asi ka varem ette tulnud. «Õnneks juhtus meil siis ainult ühepäevane nihe.»