Põhja-Korea majandus on tuure ülesse võtmas

Põhja-Korea ei avalda ametlikult oma majandustulemusi, kuid Lõuna-Korea keskpank koostab aastaseid hinnanguid, mis baseeruvad riiklike- ja eraorganisatsioonide andmetel.

Kasvu veduriks olid kasvanud eksport ja kaevanduse ning muu tööstuse laienemine.

Kaevandussektori tootmine, mis moodustab 12,6 protsenti riigi majandusest, kasvas 8,4 protsenti. Raske- ja keemiatööstus kasvas 6,7 protsenti ning eksport kasvas 4,6 protsenti.

Hiina lõpetas veebruaris kivisöe impordi Põhja-Koreast, kuid on jätkanud muude kaupade, sealhulgas raua ja rauamaagi importi.

Hoolimata sanktsioonidest on Põhja-Korea majandus laienenud tänu hiljutisele riiklikult toetatud eraturgude kasvule, kus kaupmehed müüvad Hiinast imporditud kaupu.

Kuigi riik eitab reformiplaane ja väidab, et on sotsialistlik, on ekspertide hinnangul riik Kim Jong-Uni juhtimise all avanud ukse eraettevõtlusele.

Analüütikute hinnangul võib erasektor – ehkki see on seda vaid väga üldises mõttes – moodustada umbes veerandi kuni poole riigi sisemajanduse koguproduktist.