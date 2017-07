Tallinki suuromanik müüs vahetult enne pommuudist hulga aktsiaid ära

Aktsiaraamatuid võrreldes selgub, et kui veel 4. juulil oli Kalev Järvelillele kuuluval osaühingul Pärdiklill 1 420 829 aktsiat, siis nädal aega hiljem on ta kogu aktsiapaki maha müünud, kirjutab Äripäev. Suurimaks ostjaks oli Nordea Bank AB Finland (Branch-Non-Treaty-Clients), kes omandas samal perioodil 1 763 159 aktiat. Et aktsia hind jäi neil päevil (4-10. juuli) vahemikku 0,93-0,96 eurot, siis teenis Järvelill aktsiamüügiga vähemalt 1,32 miljonit eurot.

Finantsinspektsiooni leheküljel märge vastava tehingu kohta puudub. Finantsinspektsioonist vastati, et paraku polnud neile tehingust korrektselt teatatud ja seetõttu puudub see tehingute registris. Küll on nad sellest teadlikud ning märge Järvelille suure aktsiamüügi kohta jõuab ka süsteemi.

Kalev Järvelill on üks Tallinki suuromaniku Infortari omanikke. Tallink teatas kolmapäeval, et hakkab otsima uut tuumikinvestorit. See teade kergitas neljapäeval Tallinki aktsiat Tallinna börsil rohkem kui kaheksa protsenti.