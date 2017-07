FBI uurib Saksa suurpanga osalust Trumpi Venemaa skandaalis

Erinõunik Robert Mueller asus uurima President Donald Trumpi äritehinguid seoses FBI järelpärimisega Venemaa võimalikele sidemetele 2016 aasta presidendivalimistel. Väidete kohaselt mõjutas Venemaa möödunud aasta presidentivalimisi USA’s, vahendab Deutsche Welle.

Deutsche Bank’i juhtivtöötajad on valmistunud, et pank saab varsti kohtukutsed või mõned muud päringud Muellerilt, et anda infot Trumpi kohta ja, et erikomisjoni uuriv meeskond ja pank on juba mitteametlikult suhtlema asunud seoses föderaalse uurimisega.

Väidetavalt plaanib Mueller vaadata läbi Trumpi kinnisvara müüki venelastele. Tehingute alla kuulub näiteks 2008 aastal müüdud Florida häärber, mille ostis Venemaa oligarh. Trumpi advokaat John Dowd väitis vastulauses, et kinnisvaratehingute uurimine on kaugel erinõuniku volitustest ja eesmärgist.

Trump ise ütles kolmapäeval, et kui Mueller asub uurima tema kinnisvaratehinguid, läheb uurija sellega «üle piiri».

Deutsche Bank on Trumpiga koostööd teinud alates aastast 1980, kui vähesed Wall Street’il tahtsid temaga koostööd teha. Deutsche Bank’il on tugevad sidemed Venemaaga. Neil on koostööleping Vene riigi poolt omatud Vnesheconombank’iga, kelle juhiga kohtus ka möödunud aasta detsembris Trumpi nõunik ja väimees Jared Kushner.