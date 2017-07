Investor: ainult majandusnäitajate põhjal müüksin Tallinki ära

Kogenud investori hinnangul võib Tallinkil tõusuruumi veel järel olla küll kui peaks väljakäidud plaan peaks tehinguni jõudma. «Teine küsimus on, kas ja millal ostjaga diilini jõutakse. Turg üritab seda aimata hetkel, » märkis Müür.

Tallink teatas kolmapäeval, et hakkab otsima uut tuumikinvestorit. Juhul kui uus tuumikinvestor omandab suurosaluse ehk üle 50 protsendi ettevõtte aktsiatest, tuleb teha väikeinvestoritele ülevõtupakkumine, mis tavaliselt on veidi kõrgem aktsia tegelikust hinnast. See lootus kergitas eile Tallinna börsil Tallinki aktsia hinda üle 8 protsendi, kuid täna hommikuks on toimunud rahunemine ja veidi enne keskpäeva oli aktsia kerkinud vaid 0,93 protsenti.

Müür ütles, et ettevõtte fundamentaalnäitajate järgi Tallinkilt küll tõusu enam ei oota. «Tegu on sellise igava investeeringuga, millel kasvuruum Läänemerel piiratud ja praegu ongi seis nii hea kui olla saab: nafta hind madal ja inimestel raha reisimiseks ja laevadel kulutamiseks on, » nentis Müür. «Need seisud kipuvad aeg-ajalt muutuma ja praegusest seisust väga palju paremaks minna ei saa, aga omajagu halvemaks küll. Fundamentaalnäitajate järgi müüksin praegu väga hea meelega ära.»

Müür lisas, et ta ise ei oma Tallinkit enam mõnda aega. «Paar aastat tagasi 75 sendi kandis ostsin ja keskmiselt kusagil 90 sendi juures müüsin ära, kuna tundus kallis tol hetkel. Mõtlesin küll spekuleerimise mõttes võtta (eile-toim.) hommikul 1.04-1,05 kandist väikse gämbli, aga ei ärganud piisavalt vara üles ja sinna see plaan jäi,» rääkis Müür.

Praegu kuulub Tallink Grupist 38 protsenti ASile Infortar, mis kuulub Ain Hanschmidtile, Enn Pandile ja Kalev Järvelillele.

Lisaks on kontserni omanik Baltic Cruises Holding, L.P., millele kuulub Tallinkist 16,1 protsenti ja Baltic Cruises Investment L.P., millele kuulub laevafirmast 5,51 protsenti, 6. juulil oma aktsiate eelisostuõiguse Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (Employee) II L.P.-le.

Samuti nõustusid kolm ettevõtet neile kuuluvaid aktsiaid võõrandama vaid ühiselt, samas proportsioonis ja samadel tingimustel. Lepe lõppeb siis, kui ühelgi ettevõttel ei ole enam Tallinki aktsiaid.

Kokku kuulub kolmele ettevõttele Tallinkist 23,68 protsenti ehk 158,6 miljonit aktsiat.

Loo autor omab Tallinki aktsiaid.