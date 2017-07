Alexela avas Lõuna-Eestis oma Baltikumi ainulaadseima tankla

Koos kokkusurutud maagaasi ehk CNG tanklaga on Alexela Võru tankla esimene Baltimaades, kus autojuhtidel on lisaks bensiinile ja diislikütusele võimalik tankida nii CNGd kui LPGd.

Alexela Oil juhatuse esimehe Ain Kuusiku sõnul plaanib Alexela lähiaastatel igas maakonnas avada Võru tankla kontseptsioonil põhinev tankla. «See tähendab, et lisaks tavakütustele ja LPG-le hakkab meie suurimates tanklates olema ka CNG tankur ning loomulikult tanklapood,» kirjeldas Ain Kuusik.

Võru tankla on tänaseks müünud üle 85 tuhande kilo surugaasi, tänu millele on õhku paisatud pea 20 protsenti vähem süsihappegaasi. Võru tanklasse on Alexela sel aastal jõuliselt investeerinud, avades lisaks gaasitankuritele ka uuendatud tanklapoe.

«Lähinädalatel alustame ka tankla välisilme uuendamisega, mille tulemusena saab Võru tankla uue sinise ilme,» lubas Kuusik. Tema sõnul on gaasikütused parim valik Eestile järgmistel aastakümnetel, mil Euroopa Liidu riigid asuvad keelustama bensiini ja diislikütusel sõitvaid masinaid.

Alexela Oil AS kuulub Alexela Gruppi ning on aus eestimaine tanklakett. Ettevõtte 75-st tanklast omab tanklakauplusi 23. Vanima eestimaise tanklaketina (aastast 1993) ollakse tööandjaks enam kui 130 inimesele üle Eesti.