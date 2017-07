Esimene erafirma paneb juba õla alla: Nortal on valmis rahastama Dubai EXPO-l osalemist

«Ministeerium küsis, kas me oleksime nõus mingit omaosalust ka panema ja meie sõnum oli, et põhimõtteliselt oleks,» ütles Nortali juhatuse liige Priit Alamäe BNSile, lisades, et seega näitab Nortal, et ettevõtte hinnangul on EXPO-l osalemine oluline.

«Kui me ütleksime, et see on hästi tore asi, aga me ei ole nõus ühtegi senti panema, siis see on pigem väärtusetu avaldus,» rääkis Alamäe. «Meie sõnumit näitab kõige paremini see, et me olime nõus ise rahaliselt osalema selles asjas.»

Ettevõtlus ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles neljapäeval, et erasektor võiks kanda poole Dubai 2020. aastal toimuva EXPO hinnanguliselt kuni kuue miljoni euro suurusest kogukulust. Alamäe sõnul on see huvitav areng.

«Minu teada varasemalt sellist asja ei ole olnud, kui räägiti Milanost, Shanghaist või Hannoverist. See on väärikas diskussioon, mida hoida, kas ja kui palju peaks eraettevõtjad ja riik selliste ürituste jaoks koostööd tegema,» rääkis Alamäe.

Tegelikult on tema sõnul küsimus, kui palju riik üldse mingitesse turgudesse raha paneb ja EXPO on sellest üks osa. «Seda küsimust peaks vaatama natukene laiemas kontekstis. Kui me näiteks lähima nelja aasta jooksul paneme kõigi võimalike välisturgude avamisse X miljonit üle kogu maailma, siis mis on need investeeringud, mida peaks tegema,» märkis Alamäe.

«EXPO-l osalemine on [Araabia Ühend]emiraatide ja kogu selle piirkonna jaoks on natukene sümboolse tähendusega. Seda on väga raske otseselt millegagi asendada. See on austuse küsimus. Kuna nad on suures osas oma strateegiad ekspordile üles ehitanud, siis nad väga hindavad seda kui teised riigid nende püüdlustega kaasa tulevad,» ütles Alamäe.

«EXPO't ei peaks võtma siin paviljoni ehitamisena, vaid see on protsess, mis kestab kolm-neli aastat, mille raames saab erinevaid suhteid luua, mille raames saab delegatsioone vahetada, erinevatest ustest sisse murda ja nii edasi. Kui seda võtta vaid paviljoni ehitamisena, siis see tundub rõvedalt suur summa. Aga kui sa vaatad seda kolme-nelja aastase protsessina, mille eesmärgiks on see turg Eesti jaoks lahti teha, võibolla need ei ole nii suured summad,» ütles Alamäe.

Alamäe sõnul võiks Eesti riik Dubai EXPO-l osalemise otsustamisel kuulata rohkem ettevõtjate arvamusi. «Ettevõtjad vaatavad tulevikku. Kui nad kuhugi investeerivad, siis selle pärast, et nad näevad potentsiaali, mitte selle pärast, et minevikus on midagi toimunud,» märkis Alamäe.

«Kui täna tulevad ettevõtlusorganisatsioonid nagu ITL [Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit], Kaitsetööstuse Liit, Toiduliit, kui nemad ütlevad, et nemad näevad potentsiaali seal ja eriti kui ettevõtlusorganisatsioonid on nõus oma raha sinna alla panema, siis järelikult midagi on seal sees. Vaatamata sellele, kas viimase 10 aasta jooksul on meil olnud seal kaubavahetust, või mitte,» lisas Alamäe.