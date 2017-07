Baltika lõpetas teise kvartali paarisaja tuhandega kasumis

Poolaasta kokkuvõttes suurenes grupi müügitulu aga ühe protsendi võrra, sealjuures kasvavad jätkuvalt nii Baltika Grupi ekspordivaldkond kui ka e-müük, teatas ettevõte. Ettevõtte hulgi- ja frantsiisimüük kasvas teises kvartalis 17 protsenti, ulatudes ligi 1,4 miljoni euroni.

E-poes Andmorefashion.com müüdi aga Baltika Grupi moebrände 47 protsendi võrra enam kui eelmise aasta teises kvartalis, müügitulu küündis 371 000 euroni. Baltika Grupi jaeturgudest tegi parima tulemuse Eesti jaeorganisatsioon, jaemüük Baltimaades vähenes tervikuna aga nelja protsendi võrra.

«Jaeturgudel on meie eesmärgiks hoida kvartalist kvartalisse stabiilset tulemust, mistõttu ei saa me päris rahul olla selle aasta teise kvartali müüginumbritega,» märkis Baltika Grupi juhatuse esimees Meelis Milder.

Ettevõtte kasvumootorina näeb ta aga endiselt müügitulude suurenemist läbi hulgi- ja frantsiisipartnerite ning e-poe Andmorefashion.com. «Nii möödunud aasta kui selle poolaasta tulemused kinnitavad, et muudatused ärimudelis- ja protsessides on end õigustanud ning liigume planeeritud suunas, samas on veel palju teha,» lausus Milder.

Nii kasvas Baltika Grupi hulgi- ja frantsiisimüük teises kvartalis 17 protsenti, küündides 1,4 miljoni euroni. Müügikasvu on toetanud Baltika suurima moebrändi Montoni edu Saksamaa päritolu Peek & Cloppenburgi kaubamajades üle Euroopa, samuti sisenemine uuele frantsiisiturule Serbias.

«Esimene läbimurre Kesk-Euroopas on saavutatud, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on Montoni müük Peek&Cloppenburgis mitmekordistunud ning tänu sellele oleme saavutanud usaldusväärse partneri positsiooni Kesk-Euroopa ühele tugevamale ja olulisemale kaubamajade keti silmis, rääkis Milder.

Järgmiseks sammuks saab olema uute partnerite leidmine ja seeläbi ekspordi kasvatamine. Esimese poolaasta kokkuvõttes kasvas hulgi- ja frantsiisimüük üheksa protsenti ja oli üle 3,2 miljoni euro.

Baltika Grupi alla kuulub viis rahvusvaheliselt moemärki – Monton, Mosaic, Baltman, Bastion ja Ivo Nikkolo. Baltika jaekaubandusvõrk hõlmab 94 brändipoodi Eestis, Lätis ja Leedus, lisaks saab kollektsioonide esemeid osta Baltika e-poe Andmorefashon.com kaudu, mis tarnib kaupa 44 riiki üle maailma.