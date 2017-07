Põhja-Koread tabas viimase 15 aasta suurim põud

Vihmatase aprillist juunini oli alla keskmise olulistes Põhja-Korea põllumajandusregioonides, kahjustades tõsiselt käesoleva aasta põhisaaki ja segades uute taimede istutamist, vahendab ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon

«Seni on hooajaline vihmasadu olnud põhilistes teravilja tootmise regioonides alla 2001 aasta taseme, kui teravilja tootmine langes ennenägematult madalale - kahe miljoni tonnini. See põhjustas järsu languse toidu tagamises paljudele inimestele,» ütles Vincent Martin ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni esindaja Hiinas ja Põhja-Koreas.

Tugev põud mõjutas ka möödunud hooajal istutatud varajast vilja, mida võeti tänavu juunis ja mis sisaldas nisu, otra ja kartuleid. Organisatsiooni hinnangul on langenud varajase vilja tootmine võrreldes eelmise aastaga 30 protsenti ehk umbes 450 000 tonnist 310 000 tonnini.

Sõltumata faktist, et varajase vilja lõikus moodustab umbes kümme protsenti kogu aasta toodangust, on see saak väga oluline madalal perioodil, mis kestab maist septembrini.

Põud mõjutab kogu viljatööstust

Kuigi vihmad juuli kuu esimeses pooles pakkusid mõningast leevendust, tulid need siiski liiga hilja, et oleks võimalik õigeaegselt istutada ja kasvatada 2017. aasta põhisaaki, mida lõigatakse oktoobrist kuni novembrini.

Vihma puuduse tõttu on oodata tõsiseid tagajärgi põhisaagi toodangule suurtes viljakasvatuspiirkondades nagu Lõuna- ja Põhja-Pyongan, Lõuna- ja Põhja Hwanghae ja Nampo linnas. Nende regioonide toodang moodustab tavaliselt ligi kaks kolmandiku riiklikust viljatoodangust.

Kehva prognoosi tõttu on oodata, et toidu tagamine elanikkonnale halveneb veelgi 2017/18 turuaastal.

«Vahetut sekkumist on vaja, et toetada farmereid ja perekondi, keda põud mõjutada võib, et vältida soovimatuid viise olukorraga toimetulekuks nagu päevase söögikoguse vähendamine,» ütleb Martin ja lisas, et praegusel hetkel on väga kriitiline, et põllumehed saaksid vajaliku põllumajandusnõustamist ja vahendeid põldude niisutamiseks. ÜRO organisatsiooni hinnangul tuleks tõsta toidu importi kas läbi kommertsallikate või toiduabi, et tagada piisav kogus toitu lastele ja vanematele kodanikele.