Üks ELi peaministritest asus võitlusse Ida-Euroopale halvema toidu müüjate vastu

Kui läbirääkimised Brüsseliga peaksid ebaõnnestuma, lubas Fico asuda kehtestama selliste toodete vastu impordipiiranguid, vahendab ERRi uudisteportaal. «Me peame end kaitsma, me ei saa sellega leppida,» rääkis Fico, lisades, et tema eesmärgiks on, et Slovakkia inimestel oleks ligipääs sama kvaliteediga toidule, nagu see on Lääne inimestel.

Visegradi grupi riigid - Poola, Tšehhi vabariik, Slovakkia ja Ungari - on korduvalt kurtnud, et rahvusvahelised toiduettevõtted tarnivad nende riikidesse madalama kvaliteediga toodangut kui Lääne-Euroopasse, kuigi toodete brändid on identsed. Toiduettevõtete väidetavat suhtumist nimetas Poola ajaleht Gazeta Prawna Nutellast ja Sprite'ist rääkivas artiklis ka «toidurassismiks».

Euroopa Komisjon pole varem analoogseid üleskutseid kuulda võtnud ning käesoleva aasta alguses selgitas Komisjoni pressiesindaja, et ükski seadus ei keela ettevõtetel oma toodangut erinevatele turgudele kohandada, kui selle raames ei rikuta ELi reegleid ega eksitada etikettidel tarbijaid toote sisu asjus.

