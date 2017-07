Rasked ajad ühistranspordis? Osula ettevõtte kasum kukkus ligi poole võrra

Müügitulust 88,3 protsenti teeniti Eesti turul, müük Soome ja Rootsi moodustasid vastavalt 6,8 ja 2,1 protsenti möödunud aastal teenitud käibest, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest. Müügitulust 35,7 miljonit eurot moodustas reisijate vedu, ligi 8,6 miljonit eurot teeniti mootorsõidukite remondi, hoolduse ja müügi eest.

«Võib konstateerida, et aasta kujunes Lux Expressile Eesti turul väga edukaks, rahvusvahelised liinid, välja arvatud Poolaga seotud, olid kõik kasumis,» selgub ettevõtte majandusaasta aruandest.

Samuti lisandus töid Busland OÜ-le, mis paigaldas Rootsis ja Norras USB-pistikuid linnaliinibussidesse üle Skandinaavia, edukad oldi teise ringi uuendatud busside vahendamisel erinevatele turgudele.

Militaarvaldkonnas jätkati tegevust kahes suunas, teostati militaartehnika, põhiliselt Eesti kaitseväe amfiibsete soomustransportööride Sisu XA180 ja XA188 elueatsükli remonti ja hooldust ning arendati mehitamata maismaasõiduki autonoomset relvaplatvormi.

Kontserni 2017. aasta olulisemaks eesmärgiks on stabiilsuse saavutamine Poola sisestel liinidel, Balti riikide turul positsiooni tugevdamine ning Eestis jätkuv turu mahu kasvatamine.

Tänavu 2. jaanuaril müüs AS Sebe tütarettevõte Milrem AS 40-protsendilise osaluse Mootor Grupp AS-ile, mis müüs osaluse edasi Kuldar Väärsi valdusfirmale Sinrob OÜ. Aprillis müüs AS Sebe tütarettevõte Eesti Buss osakud Lux Express Estonia AS-ile.

Samuti sulges Lux Express Estonia AS enamuse oma tütarettevõtte Lux Express Polska sp. z.o.o. poolt opereeritavatest liinidest, kuid jätkab rahvusvahelise Vilnius-Varssavi bussiliini opereerimist.

Mootor Grupp AS kontserni kuulus möödunud aastal täisosalusega reisijateveoga tegeleva Lux Expressi tütarettevõtjad Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Soomes, tütarettevõte ZAO Evrolains Venemaal ning Guppavto Plius UAB ja Pink Tour UAB Leedus.

Lisaks omatakse 91-protsendilist osalust reisijate vedu korraldavates ettevõtetes AS-is Sebe ja OÜ-s Eesti Buss ning mootorsõidukite remonti ja hooldust teostavates AS-is Milrem, Milrem Latvia SIA ja Milrem Lithuania UAB. Aruandeaastal osteti 70-protsendiline osalus Venemaa tütarettevõttes OOO Troika Evrolains.

Kontserni töötajate keskmine arv vähenes aastaga 69 võrra 839 inimeseni, kuid palgakulu tõusis 0,6 protsendi võrra 11,3 miljoni euroni. Mootor Grupp AS-il oli bilansipäeva seisuga jaoatamata kasumit 16,6 miljonit eurot. Kontsern kuulub Hugo Osulale.