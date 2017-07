EVR Cargo nõukogu lükkas vaguniäri otsuse augustisse

Riigifirma nõukogu kogunes täna erakorraliselt, eesmärgiga arutada just 35 miljoni euro suurust Venemaa vagunirendiäri projekti. «See jäi aga ära. Kuna juhatus meile äriplaani ei esitatud, siis oli see laualt maas,» selgitas nõukogu esimees Neeme Jõgi.

Ta ei andnud sellele hinnangut, öeldes, et ilmselt juhatus töötab praegu palehigis ja loodetavasti saab terviklikku äriplaani arutada järgmisel koosolekul augustis.

«Me võtame seda väga kiretult ja ainult ärilisest aspektist. Me ei torma sellest mingeid järeldusi tegema,» rääkis Jõgi. Samas jäi ta nädala alguses öeldud seisukoha juurde, et praegu temani jõudnud vaguniäri projekt ei ole klassikaline äriplaan, vaid pigem äriplaani kirjeldus. «Riskide analüüs on puudulik. Aga jätkuvalt, ootan terviklikku äriplaani ja siis anname hinnangu.»

«Kuna mina olen nõukogu juht, siis mina ka vastutan nii oma väärikusega ja ka seaduse silmis. Need paberid, kuhu ma allkirja annan, peavad kannatama kriitikat,» tunnistas Jõgi vastutust.

Kuna Venemaale investeerimine on mahukas projekt, tuleb Jõgi sõnul selliseid asju hoolikalt kaaluda. «Lähtume vanasõnast, et üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Kuna tegemist on aga riikliku investeeringuga, siis peab veel rohkem mõõtma.»

Nädala alguses avalikustas Postimees riigile kuuluva raudtee-veofirma EVR Cargo ambitsioonika äriprojekti: võtta laenu, tellida Venemaa tehastest 35 miljoni euro eest vaguneid ja hakata sealset vagunipõuda ära kasutades neid suurfirmadele välja rentima.

Kui riigifirma endine nõukogu, mida juhtis praegune rahandusminister Toomas Tõniste, kiitis Venemaa projekti heaks ja andis rohelise tule, siis tänavu mai lõpus ametisse astunud Neeme Jõgi peatas projekti ja ütles, et see vajab rohkem arutamist ja analüüsimist.

EVR Cargo sõlmis 14. juunil 17,8 miljoni euro suuruse lepingu, millega soetab 300 konteinerplatvormi ja 200 poolvagunit; see on esimene osa 35 miljoni euro suurusest vagunitesse investeeringute plaanist.

Konteinerplatvormid plaanib EVR Cargo rendile anda rahvusvahelistele suurklientidele, kes teenindavad idasuunalist kaubavedu. Poolvagunid on plaanitud rentida puistekaupade veoks Venemaa kasvavale siseturule.

EVR Cargo on Eesti riiklik raudtee ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ning vagunite rent. EVR Cargo veerem koosneb 66 vedurist ja 2522 vagunist. Ettevõttes töötas mullu 684 inimest.

Ettevõtte kahjum langes möödunud aastal aasta varasemalt 1,8 miljonilt eurolt 189 000 euroni ning müügitulu kukkus aastavõrdluses 19,8 protsenti 51,8 miljonile eurole.

Vagunite renditurul toimus nõudluse ja pakkumise vahekorra muutus, mis tõstis oluliselt rendihindasid. Ettevõtte vagunite renditulu kasvas 39 protsenti 1,5 miljoni euroni.