Sõerd: oli tunda, et Tallinkiga midagi toimub

«Kuna mul on portfellis ka Tallinki aktsiaid, siis ma ikka vaatan, mis toimub,» rääkis reformierakondlasest parlamendisaadik ja endine rahandusminister Aivar Sõerd, vahendab Äripäev.

Kui eelmise nädala lõpus läks aktsiahind euro peale üles, tundus see tema sõnul nii hea, et tekkis juba mõte, et hakkaks otsast euroga müüma, kuigi nüüd on tal heameel, et ta seda ei teinud.

Küll aga tõdes Tallinki väikeaktsionär, et nüüd võimalikud on kõik stsenaariumid – ka see, et mingit tehingut üldse ei toimu. «Aga kui Tallink peaks päriselt börsilt ära minema, siis jääb meil siin väärtpaberiturul ikka väga hõredaks,» tähendas Sõerd.

