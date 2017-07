Minister tõmbas pidurit tuuleettevõtjate Ida-Viru unistusele

«Pöördusite oma 14. juuni 2017. aasta kirjaga Vabariigi Valitsuse poole sooviga saada Vabariigi Valitsuse selget positsiooni tuuleparkide arenduse kohta Ida-Virumaal,» alustab majandus- ja taristuminister Kadri Simson 10. juulil Eesti Tuuletehnoloogia Liidu juhile Andres Sõnajalale adresseeritud kirja.

«Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium selgitab, et tuuleparkide arendajatele ei saa olla õigustatud ootust elektrituruseaduse §-s 59 nimetatud toetusele pelgalt üleriigilise planeeringus «Eesti 2030+» toodud eesmärkidele,» sõnab Simson, viidates tuuletehnoloogia liidu argumendile, et antud arengudokumendis on Ida-Virumaa toodud välja kui üks tuuleparkidele soodne piirkond.

Diskussioon Ida-Virusse rajatavate tuuleparkide üle on viimasel ajal väga palju tähelepanu saanud, kuna kaitseministeerium on peatanud viimastel aastatel pea kümmekonna tuulikupargi projekti arendusplaanid, tuues põhjenduseks, et liiga kõrged tuulikud hakkaksid segama Kellavere õhuseireradari tööd.

Selle käigus on näiteks peatatud vendade Sõnajalgade Aidu (30 tuulikut) ja Mustanina (85 tuulikut) tuuleparkide ning Adepte OÜ Päite-Vaivina (28 tuulikut) ja Varja (25 tuulikut) ehitus ja arendus. Mitmel juhul on vaidlus nende üle jõudnud juba ka kohtusse.

Minister toonitab kirjas tuuletehnoloogia liidule, et tuuleparkide arendajate õigustatud ootus toetusele saab tuleneda ennekõike süsteemihalduri otsusest tunnistada töötav tuulepark elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud võrgueeskirjas nimetatud nõuetele vastavaks.

Juba on ministri seisukoha osas väga teravalt reageerinud Adepte OÜ omanik Harry Raudvere, kes saatis seepeale eile kirja lausa peaminister Jüri Ratasele.

«Kirjutasin kunagi, et ärge andke Tootsi turbaraba otsustuskorras Eesti Energiale. Sa ei suvatsenud vastatagi ja andsite. Siis oli ka rahandusminister Sester see, kes tagus rusikatega rindu ja kinnitas, et valitsusel on õigus. Oli siis või? Täna olete selle teemaga käpuli ja usutavasti käpuli jäätegi,» nendib tuuleettevõtja.

Raudvere ütleb, et kui ettevõtted alustavad õigusriigis seaduslikku majandustegevust ja saavad riigi kehtestatud seaduste ja õiguste ruumis omale seaduslikud õigused ning kui riik need õigused omavoliliselt tühistab, siis sellisel juhul tuleb riigil kinni maksta mitte ainult heauskselt tehtud investeeringud, vaid ka ettevõtjate saamata jäänud tulu.

«Seda kohustavad meie riigi seadused,» rõhutab Adepte OÜ omanik. Tema sõnul on Sõnajalad ja teised arendajad vaatamata nii kaitseministri kui majandusministri soovunelmatele käitunud seaduspäraselt.

«Sõnajalad mitte ei esitanud ultimaatumit, vaid nad püüdsid teid teiselt poolt pilvi maa peale tagasi tuua,» nendib Raudvere.