Cinamon plaanib rajada uude kaubanduskeskusse regiooni moodsaima kino

Cinamon Holdingu juht Tatiana Tolstaya sõnul saab T1 Mall of Tallinna rajatavast kobarkinost üle Balti ja Põhjamaade laieneva kinoketi kõige tähtsam lüli Tallinnas. «Me teeme sinna pealinna moodsaima kino, sest Cinamoni eesmärk on olla alati innovaatiline,» lausus Tolstaya.

Seda aga, milline täpselt hakkab T1 Mall of Tallinna kobarkino välja nägema, ettevõte veel avaldada ei taha. «Igal juhul tasub oodata midagi sama põnevat nagu 2014. aastal, mil me tõime Kosmose kinno esimese IMAXi kogu Balti ja Soome regioonis,» kinnitab Tolstaya. Peterburi maantee algusesse kerkiv T1 Mall of Tallinn avab oma uksed 2018. aasta sügisel.

Cinamon Holdingu kommertsdirektori Toomas Luhatsi sõnul on nad oma investeeringus T1 Mall of Tallinna enam kui kindlad. «Me ei saa kõrvale jääda keskusest, mis vaatab tulevikku ja millest saab Tallinna uus värav lennujaama, bussijaama ja Rail Balticu ristumisteel,» märkis Luhats.

AS Tallinna Moekombinaat juhatuse liige Allan Remmelkoor lisas, et kinokülastuste arv ning pere ja sõpradega väljas söömine on selges kasvutrendis, mida T1 Mall of Tallinnas turgutab kindlasti veel ligi 7000-ruutmeetrine Skypargi kogupere meelelahutuskeskus.

2005. aastal asutatud Cinamon Holding, mille peakorter asub Tallinnas, on viie kino ja 23 saaliga üks Balti riikide suuremaid kinokette. Cinamoni kinosid külastas 2016. aastal 1,25 miljonit inimest.

Ettevõtte käive oli mullu 8,6 miljonit eurot, kasvades aastaga seitse protsenti. Cinamon on tööandjaks 110 inimesele Eestis, Lätis ja Leedus.