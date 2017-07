Swedbank soovitab Tallinkit osta

Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma sõnul andis pank juba eelmisel nädalal Tallinkile soovituse «osta» hinnasihiga 1,1 eurot. «Eilse info põhjal me ei ole oma vaadet muutnud,» märkis Raidma.

Börsifirma Tallink Grupp andis kolmapäeva õhtul teada, et grupi nõukogu otsustas alustada protsessi Tallinkile võimalike strateegiliste valikute leidmiseks. Selle protsessi finantsnõustajaks on nimetatud Citigroup Global Markets Limited.

Kaalutavad strateegilised valikud peavad toetama Tallinki pikaajalist strateegiat ja võivad olla seotud Tallinkile uute tuumikinvestorite kaasamisega, mis võib kaasa tuua mõnedele olemasolevatele aktsionäridele kuuluvate aktsiate võõrandamise, kirjutas juhatus.

Lisaks märkis Tallinki juhatus, et nimetatud protsessiga seoses täiendavaid teateid ei esitata, välja arvatud siis, kui see on nõutav või asjakohane. «Käesoleval ajal ei ole võimalik kinnitada, et nimetatud protsess toob kaasa mõne tehingu tegemise.»

Praegu kuulub Tallink Grupist 38 protsenti ASile Infortar, mis kuulub Ain Hanschmidtile, Enn Pandile ja Kalev Järvelillele.

Lisaks on kontserni omanik Baltic Cruises Holding, L.P., millele kuulub Tallinkist 16,1 protsenti ja Baltic Cruises Investment L.P., millele kuulub laevafirmast 5,51 protsenti, 6. juulil oma aktsiate eelisostuõiguse Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (Employee) II L.P.-le.