Lõuna-Korea plaanib legaliseerida krüptovaluutad

Park Yong-jin, Korea valitseva demokraatliku partei liige, valmistab käesoleval kuul ette kolme seaduseelnõud, millega ehitataks reguleeriv raamistik digitaalsetele valuutadele.

Üks eelnõu kujundab ümber eksisteerivat akti, mis reguleerib elektroonilisi finantstehinguid, kirjutab väljaanne Korea Herald. Seda selleks, et volitada regulatsioon krüptovaluuta tehingute üle. Kui see jõustub, tähendaks see, et krüptovaluutadega tegelevad ettevõtted ja kauplejad langeksid Lõuna-Korea seadusandlusesse. Näiteks aitaks eelnõu finantsinspektsioonil võtta käsile krüptovaluutaga tegelevad maksupetturid.

«Kasutajate kaitse, maksude vältimine ja rahapesu on pikka aega olnud probleemideks digitaalsete valuutade tehingutel,» ütles Kim Kyuang-hwan, Lõuna-Korea advokaadibüroo juht. «Krüptovaluutaga kauplejad on tihti sattunud probleemidesse, sest nad tegutsevad seadusest väljaspool.»

Lõuna-Korea on üks suurimaid bitcoin'i vahetusega tegelevaid turge käesoleval aastal. Andmete järgi toimub Lõuna-Koreas 8,5 protsenti kõigist 24 tunni jooksul bitcoin'iga sooritatud tehingutest.