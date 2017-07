Lätis on pakipiima hind kasvanud lühikese ajaga 172 protsenti

Piimahinnatõusu kauplustes on raske mitte ärgata, kui see on tõusnud isegi kõrgemale tasemele kui ta oli enne Vene embargo kehtestamist, kirjutab Läti suurim päevaleht Neatkariga, vahendab mixnews.lv. Võrreldes ajaga, mis eelnes 2014. aasta augustile, kui Venemaa kehtestas vastumeetmena ELi sanktsioonidele embargo ELi piimatoodetele, on piimahind Läti poodides kasvanud 50-60 protsenti.

Läti statistikaameti andmed näitavad, et võrreldes eelmise aasta oktoobrikuuga on pakipiima hinnatõus selle aasta juunikuuks olnud fenomenaalne, küündides 172 protsendini. Keefiri hind on kaheksa kuuga tõusnud pea kümnendiku võrra ehk 9,4 protsenti, juustul ja kohupiimal 8,9 protsenti.

Küll aga ütlevad Läti piimatootjad, et lähiajal piimahind pigem stabiliseerub ja järsk kasv suveks pidurdub. Samas, kui vaadata piima kokkuostuhindasid, siis on see aastaga pea kahekordistunud.

Kui möödunud suvel sai Läti põllumees piima eest 18 eurosenti liitri kohta, siis nüüd on see tõusnud 30 eurosendi peale liitri kohta.