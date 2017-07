Urve Palo ei taha Dubai EXPO osas seisukohta võtta

Kadri Simson ütles kolmapäeva hommikul ERRi saates «Otse uudistemajast», et 2020. aastal Dubai EXPO-l osalemine peaks otsustatama neljapäevasel valitsuse istungil, vahendab ERRi uudisteportaal.

Küsimusele, milline on tema enda seisukoht, vastes Simson põiklevalt, viidates sellele, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on kaks ministrit ning see on pigem minister Urve Palo otsustada.

ERR palus majandusministeeriumi pressiosakonnalt kinnitust, kas EXPO-l osalemise küsimus on neljapäeval päevakorras ning millise ettepanekuga Palo valitsuse läheb.

«EXPO teemat homme valitsuses ei arutata,» teatas ministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Tonka kolmapäeva lõunal.

Urve Palo keeldus sel teemal kommentaaridest.

Eile kritiseeris teemat sotsiaalmeedias teravalt ka riigikogu väliskomisjoni esimees, veel hiljutise ajani IRLi kuulunud Marko Mihkelson, kes pakkus, et tõenäoliselt otsustab valitsus 2020. aastal Dubai EXPO-l osalemisest loobuda.

«Sellest on tõesti väga kahju ning minu meelest on see ikka selges dissonantsis Eesti kui targa digitaalse ühiskonna ühe eestvedaja rolliga,» märkis Mihkelson, kes on ka Euroopa Liidu asjade komisjoni liige. Tema sõnul aga Eesti tuntus ei lõpe ega pea ka lõppema Euroopa Liiduga.

«EXPOd pole mingid imerelvad ja kulu on vaieldamatult kõrge. Kuid väga kõrge ekspordisõltuvusega (umbes 80 protsenti SKPst) riigile oleks strateegiliselt oluline avada ennast maailmaturul eriti seal, kus meil veel seni pole õnnestunud laiemalt kanda kinnitada,» lausus riigikogu liige.

Mihkelsoni meelest pole EXPO kindlasti mitte võrreldav tavalise messiga, mille sarnaseid on Pärsia lahe piirkonnas mitmeid, vaid töötab lisaks ettevõtjate kasu nimel ka riigi tuntuse kasvatamisel.

«Seda viimast pole Eestil kunagi liiga palju. Kahjuks on aga nii, et välismajanduspoliitika on Eestis jäänud aastaid teenimatult tahaplaanile ning oodatav otsus viitab vaid sellele, et kaugemat silmapiiri ei näe ka käesolev valitsus,» rääkis riigikogu liige.

Ta lisas, et alles eile käis tema juures Jaapani parlamendi väliskomisjoni esimees, kes muuhulgas tutvustas ja otsis tuge Osaka kandideerimisele 2025. aasta EXPO korraldamiseks.

«Rääkisin, et Eesti on väga huvitatud kaubavahetuse kasvatamisest Jaapaniga (hetkel on see kaheksa korda väiksem kui Hiinaga ning samal tasemel Hong Kongiga) ning Osaka edu puhul oleks see üks täiendav võimalus meie ettevõtjatele,» kirjeldas Mihkelson.

Ta märkis, et sama oleks ka Dubaiga, sest EXPO pole üksnes asukohariigile suunatud. «Dubaisse tuleb kohale miljoneid külastajaid üle maailma ning korraldajad ootavad umbes 180 riigi osalemist. Kas tõesti tahab Eesti siit kõrvale jääda?» küsis riigikogu välisasjade komisjoni esimees.