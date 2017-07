Kommentaar: kes müüb Tallinki suurosalust?

Nüüd on küsimus selles, kes nimelt oma osalust müümas on. Börsiteade on napisõnaline ning ettevõte on andnud teada, et rohkem infot ei anta. Olemasoleva info kohaselt jääb mulje, et müümas on Citigroupi süsteemi kuuluv erakapitalifondiga seotud ettevõtted Baltic Cruises Holding (BCH), Baltic Cruises Investment (BCI) ja Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (CVCI), kelle käes on kokku 23,68 protsenti aktsiatest.

Tallinki suurimaks aktsionäriks on 38,03 protsendilise osalusega Eesti investeerimisfirma Infortar, kelle suuromanikud on Enn Pant, Ain Hanschmidt ja Kalev Järvelill ning lisaks veel terve rida väikeinvestoreid.

Tundub, et protsess algas selle kuu alguses, kui veidi üle kahe protsendi BCH-le kuuluvatest Tallinki aktsiatest läks üle CVCI-le. Lisaks sõlmisid kolm viimatinimetatud aktsionäri kokkuleppe, mis piirab aktsiate vaba võõrandamise ehk müügi. Leping sõlmiti 29. juunil, aga vastavasisulise pressiteate saatis Tallink 6. juulil.

Osad investorid võisid aimata, et midagi on teoksil, sest Tallinki aktsia hind hakkas alates juuli algusest kiiresti kerkima jõudes üle hulga aja ühe euro tasemele.

Tallinki suurosanike vahel on varemgi toimunud segaseid tehinguid, mille iseloomu kohta keelduvad nad informatsiooni jagamast. Veidi enam kui kaks aastat tagasi ostis Infortar 13,5 miljonit aktsiat ehk 7,4 protsenti aktsiate arvust 14 protsenti börsihinnast madalama hinnaga. Ei Tallink ega Infortar tehingut ei kommenteerinud, aktsiate ostjatest sai üldsus teada tänu Finantsinspektsiooni registrile.

Samasugused üsna mõistetamatud tehingud toimusid Tallinki aktsiatega ka kolm aastat tagasi, 2012. aasta detsembri alguses.

Nimelt müüs Infortar toona 28,3 miljonit Tallinki aktsiat BCH-le hinnaga 1,1 eurot aktsia, mis oli 42 protsenti turuhinnast kõrgem. Lisaks Infortarile müüs samale firmale 23,15 miljonit aktsiat investeerimisfond Amber Trust ning üks miljon aktsiat investeerimisfond Firebird. Kolm investorit kokku müüsid 52,45 miljonit Tallinki aktsiat.

Ka toonase tehingul mingit loogilist ei suudetud leida. Järgnevad kolmel kuul spekuleeriti, et Tallink võib börsilt minema minna. Seepeale spekulatsioonid vaibusid.

Baltic Cruises on maailma ühe suurema pangandusgrupi, Citigroup, süsteemi kuuluva erakapitalifirma ühe fondi tütarettevõte. See on ka kõik, mida sellest ettevõttest teada on.