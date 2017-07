Euroopa Keskpanga liige ei toeta krüptovaluuta legaliseerimist

Paljud valitsused üle maailma kaaluvad, kuidas reguleerida ja klassifitseerida bitcoin'i, mille väärtus tõusis juunis napilt 3000 dollari piirini.

Aprillis tunnustas Jaapani valitsus bitcoin'i kui seadusliku maksevahendit seoses plaaniga turgutada majandust läbi finantstehnoloogiate, vahendab Reuters.

«Bitcoin'il puudub kõige tähtsam omadus, mis teeks temast hea valuuta – stabiilsus,» ütles Nowotny intervjuus.

Sarnaselt teistele krüptorahadele puudub bitcoin'il reguleeriv ametiasutus nagu keskpank. Selle asemel on bitcoin'i tehingud salvestatud tuhandetesse arvutitesse üle kogu maailma. Need arvutid salvestavad logi ja kinnitavad tehinguid. Seda kutsutakse inglise keeles blockchainiks ehk tõlgituna blokiahelaks.

Investorid üle maailma on hakanud kaaluma antud tehnoloogiat, mida on saatnud plahvatuslik edu, võime konkureerida kullaga ja valitsuse poolt väljastatud valuutaga.

Bitcoin on langenud 20 protsenti oma rekordilisest tasemest juunis, kuid võrreldes eelmise aastaga on tõus olnud umbes 245 protsenti.

Seni kuni Euroopa Keskpank ei keela bitcoin'e ära, peaksid inimesed olema teadlikud sellega kaasnevatest riskidest, arvas Nowotny.

Bitcoin'i saab vahetada samal viisil nagu aktsiaid ja võlakirju. Sellest on saanud makseviis mõnede jaemüüjate jaoks ja raha kandmise viis ilma kolmanda osapooleta.