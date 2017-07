Kaupluste nutikassat kasutab kuni kolmandik ostjatest

Rimi, Selveri ning COOP Eesti Keskühistu kaupluste esindajate sõnul iseteeninduskassade kasutamine ühe populaarsem, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Rimi iseteeninduskassade projektijuht Kaisa Tänover märkis, et kasutatavuse protsent on tõusnud ja praeguseks kasutab seda juba kolmandik ostjatest. «Inimesed on juba harjunud iseteeninduskassadega meie kauplustes,» kinnitas ta.

Selveris, kus esimene nutikassa avati juba 2011. aastal, kasutab nutikassat 25 protsenti ostjatest ehk umbes 150 000 inimest. Kassapidajaid on nutikassade tõttu vähemaks jäänud 5-10 protsenti.

Samas pole Selveri äriarvestuse juhi Kristjan Andersoni sõnul iseteeninduskassade eesmärk klienditeenindajate arvu vähendada.

Loe nutikassade kasutamise kohta pikemalt ERRist.