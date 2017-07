Eesti kinoketil on Soomes suured plaanid

Cinamoni kommertsdirektor Toomas Luhatsi ütles Ylele, et ettevõte plaanib laieneda tulevikus ka teistesse paikadesse Soomes. «Uued asukohad Helsingis ja teistes linnades on arutamisel,» ütles ta. Kokku plaanib Cinamon avada Soomes viis kino.

Soome Filmikoja tegevjuht Tero Koistinieni rääkis, et ta ei usu ta, et kinosektoris kaasnevad uue tulijaga dramaatilised muutused.

Finnkino müügidirektor Kalle Peltola sõnul ei muretse ta kinoäris suureneva konkurentsi pärast. «Loodame ainult, et uued kinod suurendavad veelgi rohkem külastatavust,» sõnas ta. Finnkino on drastiliselt parandanud oma teenuste kvaliteeti sõnas Peltola ning lisas, et tema tööandjat uued tuuled ei mõjuta.

Praegu on Soomes kaks kinoketti. Finnkino tegutseb suuremates linnades ning Bio Rex on laienenud väiksematesse paikadesse. Finnkinol on Soomes 102 kino, Bio Rexil 30 ning Cinamon plaanib käivitada järgmisel aastal 5 kino.

2005. aastal asutatud Cinamon Holding OÜ-l, mille peakorter asub Tallinnas, on viis kino ja 23 saali. Cinamoni kinosid külastas 2016. aastal 1,25 miljonit inimest. Ettevõtte käive oli 2016. aastal 8,6 miljonit eurot, kasvades aastaga 7 protsenti. Cinamonis töötab 110 inimest Eestis, Lätis ja Leedus.