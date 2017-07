Bill Gatesil vara juba üle 90 miljardi

Bloombergi andmetel ületas Gatesi vara väärtus 90 miljardi taseme nädal aega tagasi. Tänase seisuga on see 91,1 miljardit dollarit ning aasta algusest on vara kasvanud 8,7 miljardi dollari võrra ehk 10,5 protsenti.

Bill Gates asutas Microsofti 1986. aastal ning omab otse kaks protsenti tarkvaragigandi aktsiatest. Ülejäänud vara omanik on ta oma valdusettevõtte Cascade Investment kaudu, millel on kontrollomandis terves reas börsiettevõtetes, näiteks põllumajandusmasinate tootjas Deere.

Microsofti enam kui 30 aastase ajaloo jooksul on Gates müünud tarkvarafirma aktsiaid kokku 40 miljardi dollari väärtuses ning saanud üle kümne miljardi dollari dividende.

Üle 80 miljardi dollari on vara ka Amazoni asutajal ja suuromanikul Jeff Bezos'l (87,7 miljardit dollarit) ja Zara kaubamärgi omaniku Inditexi asutajal ja suuromanikul Amancio Ortegal (81,6 miljardit dollarit).