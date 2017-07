Fantastiline kasum: Swedbank teenis Eestis kuue kuuga 90 miljonit

Swedbank Eesti juht Robert Kitt ütles, et Eesti majandus kasvab jõudsalt, mis peegeldub ka nii ettevõtete kui eraisikute laenunõudluses. «Eriti tahaksin esile tuua meie väikeste ja keskmise suuruse ettevõtete laenuportfelle, mis on aasta algusest kasvanud 6 protsenti ja 5 protsenti. See näitab, et ka väiksemad ettevõtted leiavad kasvamiseks võimalusi,» ütles selgitas Kitt.

Swedbanki kogulaenude maht kasvas aastaga 4 protsenti, peamiseks põhjuseks kodulaenude, tarbimislaenude ja liisingu portfelli kasv. Hoiuste maht kasvas 5 protsenti, mille tingisid peamiselt kodumajapidamiste hoiused. 2017. aasta laenukahjumite eraldised olid 0 eurot, võrreldes 3,5 miljoni euroga 2016. aastal.

Puhas intressitulu vähenes 0,5 protsenti. Kahanemise põhjuseks on peamiselt madalamad intressimäärad turul, samas toetasid saavutatud tulemust suuremad laenumahud. Puhas teenustasutulu suurenes 2 protsendi võrra. Kasvu tõi kaasa varade haldamisest ja maksete töötlemisest saadud senisest suurem tulu.

Swedbanki kogukulud kasvasid 2 protsendi võrra. Peamiseks mõjutajaks olid kõrgemad personalikulud. Kontoritega seotud halduskulud vähenesid.

Lisaks rõhutas pangajuht Kitt, et nad on tänavu asunud pöörama eraldi tähelepanu sellele, et värvata rohkem töötajaid väljaspool Tallinna. «21. sajandil ootavad inimesed tööandjalt paindlikke töötingimusi ja kaugtöö võimalusi. Seega oleme tööandjana asunud looma paindlikke töökohti Tallinnast eemal, et inimesed saaksid Swedbankis karjääri teha ka pealinna kolimata. 2017. aasta jooksul lisame täiendavad 50 töökohta Tartusse ja veel 50 teistesse linnadesse üle Eesti,» selgitas Kitt.