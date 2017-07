Hololei Venemaa vaguniärist: riskid on olemas, aga miks mitte

«Nagu ma aru saan, siis on tegemist puhtalt kommertsotsusega,» kommenteeris Hololei, lisades, et ettevõtted, kellega EVR Cargo koostööd teeb, ei ole Euroopa Liidu Venemaa vastaste sanktsioonide nimekirjas, ja kui juhatus hindab tehingut majanduslikult kasulikuks, oleks rumal sellest loobuda.

Kuigi ta möönis, et ta pole tehingu detailidega kursis, et saa ta kindlasti nõustuda paljude reformierakondlaste, sealhulgas Euroopa Parlamendi saadiku Urmas Paedaga, kes ütlesid, et Eesti läheb Venemaa vagunitesse investeerides Euroopa Liidu poliitikaga vastuollu, asudes ELi sanktsioone murdma.

«Olles ise Vene vastaste sanktsioonidega tegelenud, ei näe ma kuskilt otsast, et mindaks sanktsioonidega vastuollu. Venemaa Raudteega tehakse palju koostööd ja paljudel lääne ettevõtetel on nendega ühiseid ettevõtmisi,» rääkis Hololei.

Samas soovitas ta riigiettevõttel investeeringut kaaluda, kuna Venemaal äri ajades on teatud riskid alati olemas. Samuti tuleb arvestada sellega, et investeeritakse maksumaksja raha ja kui midagi ebaõnnestub, tuleb see kinni maksta maksumaksjatel. «Lõppkokkuvõttes on see firma omaniku ehk riigi ja nõukogu otsus,» lõpetas Hololei.

Esmaspäeval kirjutas Postimees riigile kuuluva raudtee-veofirma EVR Cargo ambitsioonikast äriprojektist: võtta laenu, tellida Venemaa tehastest 35 miljoni euro eest umbes 1000 vagunit ja hakata sealset vagunipõuda ära kasutades neid suurfirmadele välja rentima.