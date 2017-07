Citigroup viib Euroopa kauplemiskeskuse Londonist Frankfurti

See tähendab, et pank loob Saksamaal 150 kuni 250 uut töökohta, ütles uudisteagentuurile anonüümsust palunud allikas. Citigroupil on Frankfurdis juba 350 töötajat, kes hakkab tegema osa kauplemisest, mis praegu tehakse Londonis. Suurpanga Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika üksuse peakorteriks jääb endiselt London.

Frankfurt ongi muutunud Brexiti võitjaks, sest viimastel nädalatel on terve rida suurpanku, teiste hulgas Standard Chartered, Nomura, Sumitomo Mitsui Funancial Group ja Daiwa Securities Group, valinud Frankfurdi oma Euroopa Liidu kauplemiskeskuseks.

Saksamaa suurpank Deustche Bank valmistub suure osa kauplemis- ja varahaldusüksusest, mis praegu asub Londonis, viia kodulinna tagasi.

Citigroup kaalus otsust mitmeid kuid. Alternatiivideks olid Iirimaa, Hispaania, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Holland, ütles panga regiooni juht Jim Cowles ühel konverentsil jaanuaris.