EVR Cargo nõukogu juht tõmbas Venemaa vaguniärile pidurit

Eile kirjutas Postimees riigile kuuluva raudtee-veofirma EVR Cargo ambitsioonikast äriprojektist: võtta laenu, tellida Venemaa tehastest 35 miljoni euro eest vaguneid ja hakata sealset vagunipõuda ära kasutades neid suurfirmadele välja rentima.

Kui riigifirma endine nõukogu, mida juhtis praegune rahandusminister Toomas Tõniste, kiitis Venemaa projekti heaks ja andis rohelise tule, siis tänavu mai lõpus ametisse astunud uus nõukogu juht Neeme Jõgi ütleb, et see asi ei ole õige. «See äriplaan, mis nõukogule esitati, oli väga vastuoluline ega allunud tavapärasele äriloogikale,» kirjeldab Jõgi.

«Kuna EVR Cargo juhatuse poolt esitatud informatsioon oli väga lünklik, ei jäänud meil muud üle kui see projekt eelmise nädala lõpus peatada,» rääkis Jõgi. Samas oli firma juhatus selleks ajaks juba lepingulisi kohustusi võtnud. Nii ütleski EVR Cargo juht Raul Toomsalu, et ülemöödunud nädalal said nad esimesed 30 tuttuut platvormi Vene tehasest kätte. Ülejäänud peaksid saabuma lähikuudel, lisas Toomsalu.

«Seda me enam peatada ei saanud,» ütles Neeme Jõgi. «Samas uusi kohustusi ei võeta ega uusi lepinguid ei sõlmita enne seda, kui meil on täielikult pilt ees. Projekti saatus sõltub sellest, kas anname sellele õnnistuse või mitte,» kommenteeris nõukogu esimees.

Küsimuse peale, et mis teda Venemaa äriplaanis konkreetsemalt häiris, ei saanud Jõgi vastata, öeldes vaid, et äriplaan ei järginud häid tavasid ja riskide hindamine oli puudulik. «Äriplaani elluviimine ja käivitamine ei allunud kõige parematele äritavadele,» lisas Jõgi.

«Tegelikult ei olegi küsimus just Venemaale minekus. Loomulikult eksisteerib seal poliitiline risk, aga kui suur see on, seda on võimatu hinnata. Meie lähtusime oma otsuses ikka puhtalt äriloogikast ja need tekitasid meis juba palju küsimusi,» selgitas nõukogu esimees.

Nii majandusminister Kadri Simson kui ka EVR Cargo enda juht Raul Toomsalu on korduvalt öelnud, et nad otsivad Venemaa äri realiseerimiseks ka erainvestorit, kes võiks õla alla panna. Neeme Jõgi ütles, et see jutt on väga üldsõnaline ja puhtalt loosungite tasemel. «Selleks, et kaasta, peavad olema konkreetsed tingimused: mis äri see on, mis tingimustel investeeritakse, mis kasu saab sellest EVR Cargo. Need asjad on kõik paika panemata,» ütles Jõgi.

Kuna äriplaan on väga lünklik, koguneb raudteefirma nõukogu erakorraliselt sel neljapäeval, kus Venemaa äri arutatakse. «Täna puudub veendumus, et äriplaan on EVR Cargole ettevõttele kasulik. Võib olla see veendumus tekib, kui juhatus uued materjalid lauale paneb. Võib olla mitte. Ma ei hakka spekuleerima,» lõpetas Jõgi.

Jõgi kriitika paneb kummalisse valgusse EVR Cargo teise nõukogu liikme, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Ahti Kuninga seisukoha. Nimelt ütles ta eelmisel nädalal Postimehele, et kuigi Venemaaga seotud äri on alati kõrgema riskiga, ta suurt ohtu ei näe.

Ta põhjendas seda sellega, et vaguneid renditaks üksnes neile firmadele, kel on tütarettevõtted Euroopas – nii hakataks võimalikke vaidlusi lahendama lääne, mitte Venemaa kohtutes. «Ei saa öelda, et sisenetakse tundmatusse,» võttis Kuningas asja kokku.

Lisaks Jõgile, kes on nõukogu esimees, ja Ahti Kuningale kuuluvad EVR Cargo nõukogusse veel Peeter Kadarik ja Madis Ermo.

Täpsemalt on EVR Cargol plaanis osta kahelt Lääne-Venemaa tehaselt 600 konteinerplatvormi ja 400 poolvagunit. Esimeses jaos pooled, ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis ülejäänu. Riskide maandamiseks loodaks Venemaal EVR Cargo tütarfirma, mis hakkab vaguneid välja rentima.

Mitmed Venemaa eksperdid on aga selle plaani suhtes väga kriitilised.