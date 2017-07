Uuring näitab, et naised on ühisrahastuses meestest paremad

Konsultatsioonifirma PwC (endine Pricewaterhouse Coopers) koos ühisrahastusportaaliga The Crowdfunding Center analüüsisid 450 000 ühisrahastuskampaaniat kogu maailmas ning tulid järeldusele, et naised olid oma rahastuseesmärkide täitmisel 32 protsenti edukamad kui mehed, vahendab Reuters. Uuring näitas ka, et naiste projektid said keskmiselt 87 dollarit rahastaja kohta, samal ajal kui mehed said 83 dollarit.

Tulemus on vastupidine idufirmade traditsiooniliste ja offline-rahastustega, kus naiste projektid saavad rahastusi kehvemini, kirjutab PwC analüüsis.

Ühisrahastus on kiiresti kasvav finantstehnoloogiaala, kus digitaalsed platvormid võimaldavad eraisikutel ja ettevõtetel rahastada oma tegevusi otse andes vastu toodangut, teenust või osalust ettevõttes.

Peamiseks põhjuseks, miks naised on ühisrahastuses meestest paremad, võib olla see, et taoline mudel meelitab rohkem naisi. 100 riskikapitalifirmast kogu maailmas vaid seitse protsenti partneritest on naised, selgus uuringust.