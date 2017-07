Eesti liisinguturu uusmüük kasvas 628 miljonini

Enim ehk 19 protsenti kasvas sõidukite finantseerimine. Veokite ja busside finantseerimine kasvas 11 protsenti. Masinate ja seadmete finantseerimine langes 1,7 protsenti. Sõidukid moodustavad kogu liisingfinantseeritavatest varadest 47 protsenti, veokid ja bussid 22 protsenti ning masinad ja seadmed 28 protsenti teatas Eesti Liisinguühingute Liit.

Eesti liisinguturu portfelli jääk oli 2017. aasta esimesel poolaastal 2,4 miljardit eurot, mis on 7 protsenti enam, kui aasta varem. Liidu teatel on märkimisväärne on Liidu liikmete hea krediidiportfelli kvaliteet. Üle 60 päeva tähtajaks tasumata liisingumakseid on 0,8 protsenti kogu portfellist.

Faktooring on jätkuvalt populaarne käibekapitali instrument korporatiivklientide hulgas. Turu koond faktooringportfell kasvas esimesel poolaastal 12 protsenti ja jõudis 351 miljoni euroni.

Eesti Liisingühingute Liidul on üheksa liiget. Liisinguturu kogumahust katavad liikmed hinnanguliselt 98 protsenti.