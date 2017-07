Netflix vallutab maailma

Teises kvartalis lisandus Netflixil kokku 5,2 miljonit kasutajat, mis on tunduvalt rohkem kui ettevõtte enda prognoositud 3,2 miljonit ja 3,5 miljonit, mida prognoosisid Wall Streeti analüütikud.

Investoritele Netflixi tulemused meeldisid. Kompanii käive hüppas 32 protsenti 2,79 miljardi dollarini, aga tegevuskasumi marginaal kukkus enam kui poole võrra 4,6 protsendini võrrelduna 9,7 protsendiga esimeses kvartalis. Marginaali kukkumisele vaatamata hüppas aktsia hind Nasdaqi järelkauplemisel 10,7 protsenti 178 dollarini. (Nasdaq teatas majandustulemused pärast ametliku börsipäeva lõppu).

Netflix on andnud analüütikutele mõista, et eelistaks, et nende soovitused baseeruksid peamiselt käibe- ja kasumimarginaali numbritel, mitte aga klientide kasvul. Paljud analüütikud eelistavad just klientide arvu, mis peaks näitama ettevõtte pikaajalist seisundit.

USAs lisandus Netflixil teises kvartalis 1,07 uut klienti, aga mujal maailmas 4,14 miljonit.

Netflixi filme ja seriaale on nüüd võimalik näha enam kui 190 riigis. Ainus suur riik, mis on ettevõttele suletud, on Hiina.