Kanada reitinguagentuur andis Eestile kõrge hinnangu

AA (low) reitingut toetab Eesti stabiilne makromajanduslik poliitika, samuti Euroopa Liitu ning euroalasse kuulumine, vahendab ERRi uudisteportaal. Tugevustele mõjuvad vastukaaluks aga Eesti majanduse väiksus ning tundlikkus välismõjudele.

DBRS-i hinnangul sobituvad valitsuse uued eelarvemeetmed plaaniga muuta fiskaalpoliiitkat paindlikumaks ning toetada kasvu keskpikal perioodil samaaegselt säilitades ettevaatlikku eelarvepoliitikat.

DBRS andis Eestile krediidireitingu esmakordselt. Kõrgeim pikaajalisem reitingutase on AAA ning madalaim D, samuti lisatakse kategooriaid (high) ja (low). Lühiajalist reitingut antakse tasemel R-1, mis on kõrgeim, kuni R-5, mis on madalaim.

