Hiina rikkurid ihkavad mujale

Suurem osa neist, kes vaeb kolimisplaani, näeb oma tulevase elukohana USAd, vahendab CNBC hiljutist Huruni aruannet. Populaarseim sihtkoht seejuures on Los Angeles, talle järgnevad Seattle, San Francisco ja New York.

Teisel kohal Hiina rikkurite väljarände sihtkohana toob uuring välja Kanada, mis on nüüd muutunud märksa populaarsemaks, kui varasemalt teist kohta hoidnud ja nüüd kolmandaks langenud Suurbritannia. Neljanda sihtkohtana on märgitud Austraalia.

Peamine põhjus, miks jõukad hiinlased kodumaa mulla jalgadelt pühivad, on haridus, kuigi sellele järgneb koheselt ka elukeskkond. «Kehv haridussüsteem ja õhusaaste sunnivad Hiina rikkureid riigist lahkuma,» märkis Huruni aruande koostaja Rupert Hoogewerf.

Ta lisas, et kui Hiina ei suuda midagi nende kahe osas ette võtta, siis ei pruugi juba välja rännanud hiinlased ka kunagi sinna tagasi pöörduda. Küll aga pole mitte vähetähtis Hiina rahvusliku valuuta langus, mis on tõuganud paljusid sealseid ärimehi nii oma raha riigist välja viima kui ka ise ära kolima.

Kui möödunud aastal tundis 50 protsenti Hiina miljonäridest muret jüaani kursi langemise pärast, siis sel aastal on see osakaal kasvanud 84 protsendini. Pool Hiina miljonäridest on mures ka dollari vahetuskursi muutumise, välisvaluuta kontrolli ja Hiina kinnisvarabuumi pärast.

Uuring viidi läbi nende Hiina miljonäride hulgas, kelle vara väärtus on rohkem kui 1,5 miljonit dollarit ehk 1,31 miljonit eurot.