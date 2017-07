Sarnasus presidendiga viis karupoeg Puhhi Hiinas tsensuuri alla

Karupoeg Puhhi mainimine Hiina sotsiaalmeedias on muutunud poliitiliselt tundlikuks teemaks, vahendab Financial Times.

Nimelt otsustas möödunud nädalavahetusel Hiina sotsiaalmeedia keskkond Sina Weibo, mis oma ülesehituselt sarnaneb Twitterile, tsenseerida kõik postitused, mis sisaldavad karupoeg Puhhi hiinakeelset nime. Sama teed on läinud ka populaarne Hiina vestlusäpp WeChat, mis eemaldas kõik gif-kujundid, mis kujutasid karupoeg Puhhi.

Kuigi kumbki keskkond ei ole soostunud jagama selgitusi oma tegevuse kohta, pakutakse, et Hiina sotsiaalmeedia on pagendanud kuulsa karupoja tsensuuri alla tema väidetava sarnasuse tõttu tänase presidendi Xi Jinpingiga. Karupoeg Puhhi kujundi keelustamine on kõige värskem samm tugevama meediatsensuuri teel, millega Kommunistlik Partei möödunud aasta sügisest algust tegi.

«Ajalooliselt pole süsteem lubanud kahte asja: poliitilist organiseerumist ning poliitiliste aktsioonide läbiviimist. Sellest aastas on aga sinna lisandunud ka kolmas: rääkimine presidendist,» sõnas Pekingi Välisõpingute Ülikooli meediaprofessor Qiao Mu. Ta lisas, et karupoeg Puhhi keelustamine langeb nüüd arvatavasti viimasesse kategooriasse.

Juhul, kui keegi siiski püüab meediatsensuurist mööda hiilida ja tahab karupoeg Puhhi nime sisaldavat postitust teha, kuvatakse talle Sina Weibo keskkonnas ette veateade, mis teatab, et postitus sisaldab ebaseaduslikku sisu.

Hiina sotsiaalmeedia on seni paistnud silma oma eufemismide rohkusega ja naljadega, mis on läinud liikvele selleks, et meediatsensuurist hoolimata poliitilise sisuga sõnumeid edasi anda.

Esimest korda kasutati võrdlust president Xi Jinpingi ja karupoeg Puhhi vahel 2013. aastal, kui Hiina president kohtus toonase USA presidendi Barack Obamaga ning Obamat võrreldi Puhhi kõrval käiva Tiigriga. Aasta hiljem, 2014. aastal kasutati sarnast võrdlust pärast Hiina presidendi kohtumist Jaapani peaministri Shinzo Abega, keda Puhhi raamatu tegelastest võrreldi kurva Eesliga.

Tugev veebimeedia tsensuur on Hiinas silma paistma hakanud just hiljuti, kui näiteks RIP (puhka rahus - ing k) tähekombinatsiooni kasutamise järel keelati ära kõik postitused, mis avaldasid kaastunnet Hiina päritolu dissidendi ja Nobeli rahupreemia saanud Liu Xiaobo surma puhul.