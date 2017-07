Simson: EVR Cargo plaan Venemaal vajab riskide hajutamiseks erainvestori kaasamist

Tänane Postimees kirjutas EVR Cargo ambitsioonikast äriplaanist: võtta laenu, tellida Venemaa tehastest 35 miljoni euro eest vaguneid ja hakata sealset vagunipõuda ära kasutades neid suurfirmadele välja rentima.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles, et oma tegevust laiendamata jätkaks EVR Cargo kahjumis ka edaspidi. «Võetavate riskide hindamiseks ning omaniku huvide kaitseks on ettevõttele määratud nõukogu. EVR Cargo plaan on kinnitatud nõukogu eelmise koosseisu poolt. Juba tookord sõnasin juhatusele ja nõukogule, et minu hinnangul vajab plaan riskide hajutamiseks erainvestori kaasamist, » selgitas Simson, lisades, et talle teadaolevalt ettevõte tegeleb sellega.

Neljapäeval koguneb ettevõtte uus nõukogu koosseis, et tegevuste kava uuesti üle vaadata, märkis minister. «Mis puudutab EVR Cargo vaguniäri plaane, siis tegemist ei ole ju uue ärisuunaga. Ka eelmisel aastal tegeleti seesuguse renditeenusega ning siis oli ministriks reformierakondlane, » rääkis Simson. «On oluline märkida, et vagunirendi osas on peamiselt huvi tuntud Aasia-Euroopa kaubamahu teenindajate poolt.»

Simson kinnitas, et temale teadaolevalt pole tegemist plaaniga, mis oleks vastuolus Euroopa sanktsioonidega. «Vagunid ja vagunite äri ei ole sanktsioonide all. EVR Cargo juhtide kinnitusel ei ole sanktsioonide all ka nende rentnikud. Sanktsioonid on kehtestatud eelkõige sõjatehnoloogia ning Krimmi annekteerimist toetavatele ettevõtetele. Nendega EVR Cargo koostööd ei tee."

Täpsemalt on EVR Cargol plaanis osta kahelt Lääne-Venemaa tehaselt 600 konteinerplatvormi ja 400 poolvagunit. Esimeses jaos pooled, ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis ülejäänu. Riskide maandamiseks loodaks Venemaal EVR Cargo tütarfirma, mis hakkab vaguneid välja rentima.

Eesmärk on tabada kullasoont. Nimelt kehtestas Venemaa transpordijärelevalveasutus Rostransnadzor mullu kohalike vagunitootjate toetamiseks piirangu, mis ei luba riigis üle 22 aasta vanuste vagunite kasutuslube enam pikendada. Euroopas üsna ennekuulmatu piirang tähendas aga, et enam kui 200 000 vagunit tuli maha kanda. Pakkumises tekkis puudujääk ja vagunite rendihinnad tõusid Venemaal lakke.

Mitmed Venemaa eksperdid on aga selle plaani suhtes väga kriitilised. Pikalt Venemaa transiidiäriga kokku puutunud Alexela Grupi juht Andreas Laane rõhutas, et oht pole mitte ainult poliitiline, vaid ka majanduslik: vagunite rendiäri on ülimalt kõikuv.

Ka transiidiekspert ja pikaaegne Eesti Raudtee nõukogu esimees Raivo Vare ütles tehingut kommenteerides esimese hooga, et see tekitab kõhedust, sest otsustava tähtsusega küsimus on see, kui suur risk meil on. «Kui pikad on rendilepingud, mis tingimustel me vagunite ostuks laenu saame ja kuidas on kõik tekkivad riskid Vene operaatorite ja meie vahel jaotunud,» loetles Vare.