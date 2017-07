Lux Express lükkas Venemaa siseliinide käivitamise edasi

«Algse ajaplaani kohaselt oleks pidanud bussid liiklema hakkama alates 10. juunist, sellest me ei suutnud erinevatel tehnilistel põhjustel kinni pidada ja pärast seda otsustasime selle projekti edasi lükata,» ütles Lux Expressi juhatuse esimees Hannes Saarpuu BNSile.

«Probleemid ei lähtunud meie Vene tütarettevõttest [ZAO Evrolains], vaid koostööpartneritest, kes ei suutnud tagada meile vajalikke tingimusi ja busse, et me oleks saanud liiklemist õigeaegselt alustada. Tänaseks on need probleemid küll lahendatud, aga ajaraam nihkus edasi ja meie plaan oli osa saada sellest suvehooajast,» kirjeldas Saarpuu.

«Liiniload on meil jätkuvalt olemas, neid antakse välja viieks aastaks. Seal on omad tingimused, aga me oleme ametkondadele teada andnud, mis murekohad meil olid. Eks järgmised kuud ja kvartalid näitavad, mismoodi me selle protsessiga edasi liigume,» ütles Saarpuu.

Veel septembri alguseni ametis olev bussifirma juht lisas, et hetkel pole nad Vene siseliinidel opereerimist alustanud ja pole pannud paika ka kindlat kuupäeva, millal me seda teha plaanivad.

Bussifirma Lux Express soovis esialgsete plaanide kohaselt käima panna kaks liini: Peterburi-Moskva, kus mõlemal suunal väljub kord päevas ööbuss ning Peterburi-Pihkva, kus hakkab olema mitu väljumist päevas.

Lux Express opereerib bussireise Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Tšehhis, Slovakkias, Austrias, Ungaris, Soomes, Valgevenes ja Venemaal. Lux Express kuulub Mootor Grupp AS-i kontserni.