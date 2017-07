Alternatiivmeditsiini eksperdi ettevõtte tulemused plahvatasid

Bürkland troonis mullu raamatuga „Tark tee terviseni. Hiina toitumisteraapia tervise tugevdamiseks ja haigustest paranemiseks“ nii Apollo kui Rahva Raamatu müügiedetabelite tipus.

Bürklandile kuuluva firma Dao OÜ käive kasvas eelmisel aastal 647 154 euroni, mis on 71protsenti rohkem kui üle-eelmisel aastal. Samas ettevõtte puhaskasum kasvas lausa 1498 protsenti, 8466 eurolt 2015. aastal 135 292 euroni 2016. aastal.

Koos tegevuse hoogustumisega on kasvanud ka ettevõtte palgakulu tunamulluselt 72 420 eurolt mullusele 91 238 eurole. See kasv on ka igati mõistetav, sest kui 2015. aastal töötas ettevõttes viis inimest, siis 2016. aastal juba seitse.