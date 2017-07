Eesti suurima kinoketi ost tõi Hiina konglomeraadile uurimise kaela

Hiina ühele rikkaimaile mehele kuuluv Wanda Group sattus uurimise alla seoses kuue välistehinguga, mille hulgas oli nii Forum Cinemase emafirma Nordic Cinema Groupi kui ka Carmike Cinemas ostud, rääkisid olukorraga kursis olevad, kuid anonüümseks jääda soovivad allikad, vahendab Bloomberg.

Uurimise tulemusel on Hiina valitsus otsustanud karistusmeetmena keelata pankadel anda Wanda Groupile laenu, mis on seotud nende tehingutega ja müüa ühtegi nende kuue tehingu raames omandatavatest ettevõtetest edasi kohalikele ettevõtetele. Praeguseks on Wanda Group viinud lõpuni neli tehingut kuuest.

Hiina valitsuse sammu näol on tegemist üsna ootamatu tagasilöögiga riigi jõukuselt teisele mehele, kes on alates 2016. aastast andnud teada tehingutest, mille kogumaksumus on enam kui 20 miljardit dollarit ehk 17,52 miljardit eurot.

Võttes sihtmärgiks ühe riigi tippärimeestest, tähendab Hiina valitsuse samm järjest süvenevaid piiranguid kapitali väljavoolule riigist ja välistehingute sõlmimisele.

«Investorite jaoks on täna Hiina ettevõtetesse investeerimisel suurim risk poliitiline ebakindlus,» rääkis Core Pacific Yamaichi HK analüütik Castor Pang. Tema sõnul tähendab Wanda Groupi osas tehtud otsus, et ka teistel Hiina ettevõtetel muutub välistehingute tegemine järjest raskemaks.

Wanda Group on üks neist Hiina konglomeraatidest Fosun Internationali, HNA Groupi ja Angbang Insurance Groupi kõrval, kelle välistehingud ja nendega seoses antavad laenud on kohalik finantsinspektsioon viimastel kuudel teravalt luubi alla võtnud.

Wanda Groupi kuuluva Wanda Properties International aktsia langes täna Hongkongi börsil 6,3 protsenti. Samas teise tütarettevõtte Wanda Hotel Development aktsia langes 7,3 protsenti. Ei Wanda Groupi esindajad ega ka Hiina finantsinspektsioon ei soovinud olukorra kohta lähemaid selgitusi jagada.

Selle aasta jaanuari alguses andis USA kinokett AMC Theatres teada, et ostab ligikaudu 870 miljoni euro eest Rootsi kinofirma Nordic Cinema Group, mille koosseisu kuulub ka Baltikumis tegutsev Forum Cinemas.

AMC Theatresi ketti opereerib AMC Entertainment Inc ja selle omanik on valdusfirma AMC Entertainment Holdings Inc. Firma enamusosalus kuulubki Hiina suurettevõtja Wang Jianlini investeerimisfirmale Wanda Group.

Nordic Forum Group on turuliider Rootsis, Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus ning suuruselt teine kett Norras, firma tegutseb ka Taanis.