Uusikaupunki autotehasest sai Soome suurim tehas

Sügisest Mercedes-Benz linnamaastureid GLC valmistama hakanud Soome autotootja Valmet Automotive teatas, et on palganud Uusikaupunki tehasesse 2000 uut töötajat ning on nüüd oma 4000 töötajaga suurim tehas Soomes, vahendab majandusuudiste portaal Taolussanomat.